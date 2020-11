Tarvast võõrutanud tartlased said külma duši osaliseks

Tarva mehed panid ajama kohe avaviset saati, võites avaveerandi 31:22 ning juhtides poolajaks juba 62:42. Suur edu sisse tehtuna, võeti jalg gaasipedaalilt maha ning purjetati seejärel uhkelt 93:72 võidusadamasse.

Hooaega nigelalt alustanud, ent praegu neli mängu järjest võitnud Tarvas on kerkinud liigatabeli viimaselt positsioonilt neljandaks. Liidrina jätkab Cramo, ülejäänud pealinnaklubid TalTech ja Kalev/TLÜ virelevad liigatabeli lõpus.

Eelmise nädala alguses saabus teade, et koroonaviiruse tõttu Eesti ja Läti klubid põhiturniiril ei kohtu. See tähendab, et kõik Maarjamaa satsid madistavad omavahel kuus ringi.