Eesti poksitüdruk on jõudnud EMil medalile ja pälvib rahvusvahelist tähelepanu

Võit avaldas muljet isegi rahvusvahelisele poksiliidule, kes kommenteeris saavutust oma kodulehel järgnevalt: “Eesti saabus naiste rahvusvahelisele poksiareenile alles mõned aastad tagasi, kuid nende areng on olnud järjepidev, eriti just noorteklassides. Gorisnaja näitas selgelt kogenenuma poksija vastu tõelist motiveeritust ning tahtejõudu. Ja see kindlustas eestlastele neil suurmängudel medali.”