Esimesed sammud tippseltskonnas teinud Laas teenis koduklubilt lepingupikenduse

«Ma arvan, et näitasin tänavu selget arengut. Seda isegi mitte kõige ideaalsemas olukorras. Minu võistluskalender oli sarnaselt teistele sõitjatele segamini paisatud, kuid teenisin ikkagi võimalusi ning kaustasin ka Slovakia velotuuril selle hästi ära,» selgitas Laas meeskonna pressiteates. «Olen väga õnnelik, et meeskond jätkuvalt usub minusse ja tean, et minus on veel potentsiaali arenemiseks. Ootan juba huviga, kuidas hakkame üheskoos plaane ellu viima ning meeskonna usk minusse annab väga palju motivatsiooni edasi püüelda.»