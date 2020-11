Niitväljal selgus takistussõidu sisemeister

Võistlustulle asusid esimesena juuniorid, keda oli kokku 19 võistluspaari. Kõrgusel 130 cm tuli hüpata kaks vooru. Teise vooru saamiseks tuli olla 10 parema seas ja kuna esimeses voorus tegi puhta sõidu vaid neli võistlejat, andis see võimaluse medalile heidelda ka “kiiretel neljadel”. Nii juhtuski, et Mia-Marleen Lanno (Tondi RSK, treener Aldo Kanepi) ja Ciao Belo Des Erables said küll esimeses sõidus kirja vea, kuid võtsid end kokku ja sõitsid kullale. Neile jäid napilt alla Johanna Krippel (Viru Ratsu) ja Happygirl G. Pronksmedalile võitlesid end Marlene Makarov (Audruranna RSK) ja Frats.