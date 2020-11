Video ⟩ Cycling Tartu presenteeris uut nimisponsorit ja 2021 aasta meeskonda

Ampler Bikes'i müügi- ja turundusjuht Ott Ilves valgustas, et neil on ettevõttes palju rattamehi tööl ja sisemine põlemine kohaliku rattakultuuri abistamiseks läbi tipprattatiimi oli olemas: «Rene kirjutas meile ja leppisime kohe kokku aja koosolekuks. Lõpliku otsuseni jõudmine võttis ainult poolteist nädalat aega.»

Ampler Bikes on üks edukaimaid Eesti eksportijaid ja hetkel on vallutatud eelkõige Saksamaa turg. Kergete ja stiilsete elektriliste tänavasõiduratastena tuntud Ampler teeb põhiosa oma müügist interneti vahendusel.

«Nüüd saab võistlustel ka Ampler Development Team'i bussi juures Ampleri toodangut proovida, sest näidisratas on meeskonna mehaanikul alati kaasas,» kinnitas klubi juht Rene Mandri. Meeskond ise jätkab võistlemist Hawaii Expressi poolt spetsiaalselt tiimi jaoks disainitud Scott Addict RC 20 ratastel.

Tartu2024/BalticChainCycling.com nime all sõitnud meeskond lõpetas 2020 aasta Europe Tour'i edetabelis kõrgel 21.kohal. «Nii noore koosseisuga on see märkimisväärne tulemus,» kinnitas Kirsipuu.