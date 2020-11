Oktoobris 39. sünnipäeva tähistanud rootslane taasliitus AC Milaniga 2019. aasta lõpus ning kahe hooaja vahel tema lepingut pikendati. Paljud arvasid, et see on viga, sest Ibrahimovici parim enne olevat möödas. Ründeäss pani aga kriitikute suud taas lukku.