Powerstage ⟩ Torn EM-tiitlist: teoreetiliselt peaks tiitel olemas olema, aga kas ka praktikas?

Saatejuhid Rauno Paltser ja Gustav Kruuda õnnitlesid Torni ERC3 Junior klassi EM-tiitli võitmise puhul, kuid võidumees ise veel juubeldustega kaasa ei läinud.

Kuigi matemaatiliselt on Tornil EM-tiitel olemas, siis ei julge rallimees veel varakult hõisata. EM-sarja reeglid ja juhendid on koostatud üpris segaselt ning kuni võitjat pole ametlikult välja kuulutatud, ei taha ka Torn veel rõõmust lakke hüpata. «Teoreetiliselt peaks tiitel olemas olema, aga kas ka praktikas... seda näeme pärast Kanaari rallit äkki.»

Torni edumaa lähima konkurendi Josep Bassasi ees on 33 punkti ning kuigi ühe ralliga on maksimaalselt võimalik koguda 40 punkti, siis reeglite järgi läheb hooaja peale arvesse neli paremat tulemust. Just see klausel loobki eelduse, et tänavu kolm võitu teeninud Torni pole konkurentidel enam võimalik püüda.

2019. aastal jäi Torn EM-tiitlist ülinapilt ilma ning just seetõttu ei julge ta varakult võitu tähistama hakata. «Tegemist on Hispaania sõitjaga ja sama tiimi sõitjaga, mis eelmine aasta. Sellest mõttes on põnev. Peame lihtsalt minema ja tegema Kanaaridel oma asja ära, et ei tekiks mingit aga seal.»

Sel nädalal osaleb Torn koos kaardilugeja Kauri Pannasega Kanaari rallil. «Otsus sai muidugi enne tehtud, kui me teada saime, et teoreetiliselt me ei peakski minema. Aga ma arvan, et tegelikult iga kilomeeter asfaldil on meile tohutult kasulik. Väidetavalt on seal üks siledamaid asfaltteid, mis üldse leidub. See on jälle üks äge kogemus.»

Lisaks räägitakse Torniga pikas intervjuus veel põnevatel teemadel. Näiteks saarlase kogemustest Junior WRC-sarjas, mis erineb oluliselt ERC3 Junior klassist, mille arvestuses ta tänavu võistelnud on.