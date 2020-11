Sel hooajal on sõidetud kuus etappi, millega Evans on kogunud 111 punkti. Tema lähim jälitaja on kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier, kes jääb Walesi rallimehest maha 14 punktiga. Teoreetilised tiitlivõimalused on veel ka Hyundai sõitjatel. Thierry Neuville’il on koos 87 ja Ott Tänakul 83 silma.