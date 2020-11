Laupäeva õhtul koonduvad kogu maailma pilgud Los Angelese Staplesi keskusesse, kus lähevad vastamisi poksilegendid Mike Tyson ja Roy Jones Jr. 54-aastase Tysoni poksiringi naasmist on saatnud kõva kajastus ja tema ettevalmistusi on hoolsalt jälgitud.

Kuigi ootused matšile on suured, siis selle reeglid võivad osadele poksisõpradele valmistada pettumust. Talksport kirjutab, et nokaudid võidakse keelustada, sest need oleks võistlejatele liiga ohtlikud. Seetõttu on tegu rohkem näidisvõitluse kui ehtsa poksimatšiga. Kohtunikule antakse korraldus sekkuda kohe, kui võitlus väljub näidismatši piiridest.