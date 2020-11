Eesti korvpallikoondis kuulutati hitihoiatuseks: nad pääsevad EMile ja teevad seal ilma

Pallimängudes ei selgu võitja paberil, vaid ikkagi platsil, kuid just väikese põnevuse tekitamiseks on FIBA Euroopa oma kodulehel reastanud rahvuskoondised eeldatavasse pingeritta. 32 meeskonna konkurentsis platseerus Eesti 19. ning vihjatakse, et meie koondisest kuuleb lähitulevikus veel palju.