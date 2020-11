Kellest saab Tänaku ja Neuville’i tiimikaaslane? Adamo vastus oli temale omaselt kaval

Eesti rallisõbrad võivad rahulikult hingata – Hyundai kaks sõitjat on 2021. aastaks selged. Need on valitsev maailmameister Ott Tänak ja kaheksandat hooaega tiimis alustav Thierry Neuville. Kuid kes on peamised kandidaadid kolmandale sõitjakohale?