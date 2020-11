Meistrite liigas selgusid järgmised edasipääsejad, nende seas on ka Chelsea ja PSG

Teises kohtumises oli samuti lõppskoor 2:1 ning taas võitis külalisvõistkond, kui Sevilla suutis alistada Venemaa klubi Krasnodari. Ivan Rakitici 4. minuti tabamusest kiirelt juhtima läinud Hispaania meeskonna vastu suutis Krasnodar viigistada 56. minutil Wandersoni väravast. Otsustavat väravat tuli oodata jällegi peaaegu lõpuvileni, kui 95. minutil oli täpne Munir El Haddadi. Chelsea ja Sevilla on mõlemad võitnud kolm kohtumist ja teeninud ühe viigi ja neil on 10 punkti. Krasnodar ja Rennes on ühe punktiga kolmandal ja neljandal kohal.