«The Game Awards» avalikustas aasta parimate videomängude nominatsioonid

Allpool on valik 2020. parimate mängude nominatsioone kategooriate kaupa. Kogu nimekirjaga parimatest mängudest saab tutvuda «The Game Awards» veebilehel.

Aasta Mäng

«Animal Crossing: New Horizons» - Nintendo

«Doom Eternal» - id Software

«Final Fantasy VII Remake» - Square Enix

«Ghost of Tsushima» - Sucker Punch

«Hades» - Supergiant Games

«The Last of Us Part 2» - Naughty Dog

Parim narratiiv

«13 Sentinels: Aegis Rim»

«Final Fantasy VII Remake»

«Ghosts of Tsushima»

«Hades»

«The Last of Us Part 2»

Parim kunstiline lahendus

«Final Fantasy VII Remake»

«Ghosts of Tsushima»

«Hades»

«Ori and the Will of the Wisps»

«The Last of Us Part 2»

Parim muusika

«Doom Eternal»

«Final Fantasy VII Remake»

«Hades»

«Ori and the Will of the Wisps»

«The Last of Us Part 2»