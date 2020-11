Tartu Bigbank jättis Läti esitiimi tühjade pihkudega

Kohtumine algas Tartu täieliku vedamisega, sest pärast esimest tehnilist mõtlemisaega läks kodumeeskond oma teed. Seisult 8:7 kasvatati eduseis peagi kahekohaliseks ning mingit varianti külalistel polnud.

Teine geim oli hoopis võrdsem ja Jekabpils oli isegi vaatuse keskpaigas 13:10 juhtimas. Eduseisu siiski hoida ei suudetud ja Tartu võttis jõuga ka teise geimi endale.

Kolmandat vaatust läks Jekabpils ootamatult 4:1 juhtima ja näis, et mäng Tartu Ülikooli spordihoones võib pikemaks kujuneda. Kodumeeskond tegi siiski kiiresti omad korrektuurid ja suuremat elevust vastastel tekkida ei lasknud. Viimaseks jäänud kolmanda geimi tulemuseks märgiti 25:23.

Täna kahe kaotuse kõrvale seitsmenda võidu teeninud Tartu kerkib turniiritabelis 18 punktiga teisele kohale. Sama saldoga Jekabpils langeb Tartu taha kolmandaks, neil koos 16 punkti. Esikohal püsib endiselt kümnest kohtumisest üheksa võitu kogunud Saaremaa (26 punkti).

Enne mängu:

Omavahel kaks kanget sel hooajal veel vastamisi pole läinud ning Bigbanki peatreeneri Alar Rikbergi sõnul on sellevõrra ka keerulisem Jekabpilsi vastu valmistuda. «Nad on mänginud ainult lätlaste vastu ja Saaremaaga, seega see tabeliseis ei anna praegu ka adekvaatset pilti. Kahtlemata on Jekabpils selgi hooajal lõunanaabrite klubidest kõige tugevam. Kristaps Smitsi tulek on neid sel hooajal veel tugevamaks muutnud ja tegu on kvaliteetse meeskonnaga,» sõnas juhendaja, kes pole tänavu kahes varasemas kohtumises lõunanaabritega loovutanud neile veel geimigi.

Eesti Võrkpalli Liitu juhatuse otsusega on pealtvaatajad mängudele lubatud, pidades rangelt kinni Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud reeglitest. Siseruumides lubatakse võistluspaika koos korraldajate (sh turvateenuse pakkujad), osalejate, osalejate taustajõudude ja pealtvaatajatega kuni 250 inimest, seejuures ei tohi inimeste arv ületada 50% täituvust ning tagatud peab olema inimeste hajutatus. Pealtvaatajad peavad kandma maski, tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Credit24 Meistriliiga mängud 26.-28. novembril: 26.11 kell 19.00 (TÜ spordihall) Tartu Bigbank – ēkabpils Lūši 28.11 kell 17.00 (Pärnu SH) Pärnu VK – Jēkabpils Lūši 29.11 kell 16.00 (Jelgava SH) Jelgava Biolars – RTU/Robežsardze/Jurmala 29.11 kell 17.00 (Pärnu SH) Pärnu VK – Tartu Bigbank

Pühapäeval ootab Tartut ees aga kohtumine Pärnuga, keda nad septembri lõpus korra juba 3:2 võitsid.

«Pärnu ja meie seis on ses osas sarnane, et enne omavahelist mängu näeme teineteist tegutsemas Jekabpilsi vastu, eks sealt näeb, milline seis hetkel on,» lisab Rikberg. Tartu meeskonnas tuleb vaikselt vigastusepausilt tagasi tempomees Alex Saaremaa. «Alex teeb pallitrenne juba kaasa, kuigi blokis veel ei osale. Võib-olla saame teda juba Pärnu vastu kasutada, aeg näitab.»

Pärnu pidas viimase mängu 1. novembril, peatreener Avo Keel sellest aga suurt numbrit ei tee. «Selle kohta on kohati hästi palju kisa olnud, kuidas keegi pole saanud treenida. Ikka tulevad ju teinekord pausid sisse, sellisel tasemel peab suutma mingit taset hoida sellest hoolimata. Mängupaus on üks ümmargune vabandus kokkumängu teemal. Sa kas oskad mängida või ei oska, oskused ära ei kao ju mõne nädalaga. Võistlusolukorras pole me küll ammu olnud, aga treenida oleme saanud korralikult,» sõnab Keel oma meeskonna seisu kohta.

Jekabpilsi kohta ütleb peatreener: «Nende rünnakusagedus on suuresti suunatud võrgu keskkohta, neil on hea esimene tempo ja Kristaps Smitsi näol on tekkinud ka tugev pipe´i ohtlikkus. Smitsi koormus on arvestatav, tsoonid 3 ja 4 on nende teema. Jekabpilsi tugevuseks pean ka seda, et põhijõud on kõik terava ja kiire mõtlemisega poisid, loevad hästi mängu ja neil ei lähe pool tundi aega mõistmaks, kuhu pall tuleb.»