«Jumala käega» Diego Maradona – poolingel, poolkurat ja suur jalgpallur

22. juuni 1986. Mexico City, Asteekide staadion, jalgpalli maailmameistrivõistluste veerandfinaal Argentina – Inglismaa. Mängu 51. minutil lendab kaarpall inglaste karistusalasse ning üks mees kerkib maapinnast ebaloomulikult kõrgele. Näib, et tema peanupp ulatub väravavaht Peter Shiltoni kätest kõrgemale ja suunab palli väravasse. See mees on Shiltonist 20 cm lühem Diego Maradona. Kolmapäeval lõppes kuu aega tagasi 60-aastaseks saanud Argentina legendi elutee.