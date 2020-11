Red Bull ja AlphaTauri tavapärased varusõitjad Sette Camara ja Sebastien Buemi on jälle seotud kohustustega teistes võistlussarjades ja nii saab 20-aastane eestlane võimaluse näha kuningliku sarja köögipoolt. Ühtlasti võib see tähendada, et meie mees istub mõnel vabatreeningul ise F1-auto rooli. Sellisel juhul saaks Vipsist esimene eestlane, kes on pääsenud vormel 1 etapi nädalavahetusel võistlusrajale.