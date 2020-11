Eile laekus Kontiolahtist ridamisi halbu uudiseid, et mitmetesse laskesuusakoondistes on koroonaviirusega nakatunuid sportlasi. Kogu Venemaa, Rumeenia, Moldova ja Läti koondis suunati eneseisolatsiooni ning mõned juhud on avastatud ka Prantsusmaa võistkonnast. Itaalia koodise liider Dorothea Wierer on mures kogu võistluse toimumise osas.