Selver tegi taas Saaremaal selja prügiseks ja astus suure sammu karikafinaali suunas

Samad meeskonnad olid eelmisel nädalal vastamisi Credit24 Meistriliigas ning see mäng lõppes Selveri 3:1 võiduga. Ühtlasi tähendas see Saaremaa jaoks hooaja esimest kaotust, vahendab Volley .

Saaremaa meeskonna kapten Keith Pupart tunnistas, et Selver oli viimases omavahelises mängus näljasem, ent karikavõistlustel loodab ta oma meeskonnalt paremat esitust. «Tundus, et nad tahtsid rohkem, me jäime kuidagi pehmeks. See ei olnud meie mäng. Arvan, et iga mees vaatab korra peeglisse ja paneb natuke juurde ja arvan, et oleme laupäeval teist nägu,» sõnas Pupart klubi Facebooki lehe vahendusel.