GALERII ⟩ Eesti korvpallikoondis valmistub tähtsateks matšideks naeratus näol

Tallinnas toimuvas «mullis» saavad meie mehed küll kodusaalis mängida, ent publikut saali ei lubata. Esimesed Covid-19 kahtlused olid viimasel paaril päeval õhus nii Venemaa kui ka Itaalia koondiste juures. Õnneks selgus, et «kahtlase proovi» andud inimesed olid haiguse läbi põdenud ja hilisem proov tõestas antikehade olemasolu.

Kui veel nädala alguses avaldas peatreener Jukka Toijala lootust, et ehk õnnestub tiimiga liituda Henri Drellil ja/või Sander Raiestel, siis täna õhtul neid trennis polnud. Küll aga olid rivis kõik 14 esialgselt üles antud mängijat.

Eesti koondise koosseis Tagamängijad: Kerr Kriisa, Siim-Markus Post, Rain Veideman, Martin Dorbek, Martin Paasoja, Saimon Sutt, Jaan Puidet Ääremängijad: Janari Jõesaar, Tanel Kurbas, Kaspar Treier, Mihkel Kirves Korvialused mängijad: Kristjan Kitsing, Kregor Hermet, Rauno Nurger Koondise peatreener on Jukka Toijala, teda abistavad Heiko Rannula ja Indrek Reinbok.

Eesti kohtub homme kell 20.30 Venemaaga. Toijala nimetas 14 mängijast 12, kes homme koosseisu pääsevad. Kõrvale jäävad Jaan Puidet ja Mihkel Kirves. Põhja-Makedoonia vastu võivad nad aga rivis olla.

«Meil pole korvi all nii palju pikkust kui tavaliselt. Samuti ääremängijate positsioonidel, kust on puudu Raieste ja Drell. Seega on äärmiselt oluline lauavõitlus kontrolli all hoida. Lühema meeskonnana peab meil olema rohkem energiat ja võitlusvaimu. Loomulikult peame ka rünnakul leidma loogilised lahendused ja ära kasutama ülekaalu olukordi, kuid üldiselt tuleb järgnevas kahes mängus näidata head kaitsemängu. Me ei taha tervet kohtumist mängida viis viie vastu, vaid peame leidma võimalusi kiirrünnakuteks,» sõnas peatreener matši eel alaliidule.

«Nagu ka suvised mängud näitasid, siis nii Kriisa, Dorbek, Paasoja kui ka Jõesaar suudavad kaitses vastaste tagamängijatele survet avaldada. Võimalik, et peame korvialuses võitluses tavapärasest rohkem abistama, aga ma arvan, et me oleme kaitsele orienteeritud võistkond ja suudame selle enda kasuks pöörata.»

Mida arvab Toijala tühjade tribüünide eest mängimisest? «Õnneks on mõned mängijad sellise olukorraga juba harjunud. Aga loomulikult saab atmosfäär olema kummaline. Isegi suvel kui saalis oli vähem pealtvaatajaid kui tavaliselt, suutis publik väga palju juurde anda. Nüüd tuleb kõigil enda peas õigesti häälestuda. Fännid on endiselt olemas ja vaatavad mängu läbi erinevate kanalite. Vaatamata sellele mängime siiski kodusaalis ja see on väike eelis,» vastas ta.

Eesti koosseis Venemaa vastu: Kerr Kriisa, Rain Veideman (kapten), Martin Dorbek, Martin Paasoja, Janari Jõesaar, Saimon Sutt, Tanel Kurbas, Kristjan Kitsing, Kregor Hermet, Rauno Nurger, Kaspar Treier ja Siim-Markus Post.

Esmaspäeva kohtub Eesti kell 20.30 Põhja-Makedooniaga. Neist viimase alistamise korral on väga tõenäoline, et Eesti kindlustab koha EM-finaalturniiril.

Homne mängupäev algab kell 16, mil Saku suurhallis kohtuvad Itaalia ja Põhja-Makedoonia. Neist esimene on ühe korraldajana juba EM-pileti kindlustanud, ülejäänud kolm jagavad kaks pääset.