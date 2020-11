Marcus Grönholm tõi ekstaasi sattunud soomlased kiiresti maa peale tagasi

24-aastane Niclas Grönholm osales ka mullusel Monza rallil, kuid järgmisel nädalavahetusel saab ta kirja oma MM-debüüdi. Kuigi Škoda Fabia R5 autoga startival rallikrossi mehel on veidi kogemust, jääb seda hea tulemuse tegemiseks ilmselgelt väheks, sest kokku on ta osalenud vaid neljal rallil.

«Vahepeal pole Niclase jaoks just tore, et tema nimi on Grönholm. Soomes inimesed juba hõiskavad: «Ohh, ta stardib. Ta läheb Itaaliasse, ta jätab rallikrossi maha ja hakkab lõpuks rallit sõitma»,» rääkis Marcus Grönholm DirtFishile.