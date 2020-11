TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Eesti korvpallikoondis üritab Euroliiga kogemusega Venemaad murda tapva kaitsega

«Meil pole korvi all nii palju pikkust kui tavaliselt. Samuti ääremängijate positsioonidel, kust on puudu [Sander] Raieste ja [Henri] Drell. Seega on äärmiselt oluline lauavõitlus kontrolli all hoida. Lühema meeskonnana peab meil olema rohkem energiat ja võitlusvaimu. Loomulikult peame ka rünnakul leidma loogilised lahendused ja ära kasutama ülekaalu olukordi, kuid üldiselt tuleb järgnevas kahes mängus näidata head kaitsemängu. Me ei taha tervet kohtumist mängida viis viie vastu, vaid peame leidma võimalusi kiirrünnakuteks,» sõnas peatreener matši eel alaliidule.