VIDEO ⟩ Eesti koondis võitis iluvõimlemise EMil ajaloolise medali

Eesti koondis võistles koosseisus Laurabell Kabrits, Evelin Naptal, Arina Okamanchuk, Carmely Reiska ja Alina Vesselova, koondise peatreener on Natalja Bestšastnaja.

«Me oleme väga rõõmsad, et saavutasime pronksmedali ja et üldse siia võistlema saime tulla. Hoolimata sellest, et võistlustest võttis osa oodatust vähem riike, siis olid kõik konkurentsivõimelised ning saime ikkagi võistelda tugevate koondistega,» sõnas koondise kapten Laurabell Kabrits.