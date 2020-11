Videosaade ⟩ «Võrkpallijuttude» 5. osa: endised mängumehed ja ambitsioonikad treenerid Tauno Lipp ja Raigo Tatrik

Rahvusmeeskonna eest 76 mängus liberona tegutsenud Raigo Tatrik on võrkpallisõpradele lisaks oma mänguoskusele meelde jäänud ülisuure emotsionaalsusega. Kui Tatrik mängis, võis kindel olla, et keegi saab kohtunikult ka kaardi. Tihti oli selleks Tatrik ise ja teinekord sekkus ta vastasmeeskonna mängu ka füüsiliselt. Nüüd on ta eduka SK Tatsi klubiga võitnud mitmeid tiitleid ja panustanud Kiili spordiellu ning Eesti võrkpalli.