Itaalia alistas Tallinna «mullis» Venemaa

Itaalia on EM-valikturniiril võitnud kõik kolm kohtumist ning juhib alagruppi. Venemaal on kaks võitu ja kaks kaotust, Eestil võit ja kaks kaotust ning Põhja-Makedoonial kaks kaotust. Samas on Itaalia endale EMi korraldajana koha finaalturniirile juba taganud.