Viimased aastad on naiste murdmaasuusatamist valitsenud norralannad ning kuigi praegu ei paista, et ka tänavu saaks keegi Therese Johaugile vastu, siis vähemalt kodumaal usutakse, et talle astub juba sel talvel kandadele 19-aastane mantlipärija. Jutt käib Helene Marie Fossesholmist.