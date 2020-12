Monza MM-rallit juhib pärast reedet hispaanlane Dani Sordo, kuid tema edu Esapekka Lappi ees on vaid üks sekund. Postimehe portaali kaudu on rallisõpradel võimalik näha Kanal 12 kell 23.30 algavat rallisaadet, mis võtab kokku tänase võistluspäeva.