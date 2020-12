MEISTRITE LIIGA ⟩ Real kaotas kuivalt, alagrupist edasipääs küsimärgi all

Donetsk on Meistrite liigas tänavu kogunud kaks võitu ning on need saanud just Reali vastu. Ka alagrupiturniiri avavoorus alistati Real, siis võõrsil 3:2. Alagrupis on jäänud mängida veel üks voor ning Realil on kogutud alles seitse punkti, mis tähendab, et edasipääsemine pole enam nende enda kätes ning lisaks viimase vooru võidule Mönchengladbachi Borussia vastu tuleb loota Donetski kaotust Milano Interile.