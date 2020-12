Toyotas tiimikäsklusi ei tule, Mäkinen laseb Evansil ja Ogier'l omavahel heidelda

Monza rallile minnakse vastamisi seisus, kus MM-sarja liidril Evansil on kasutada 14 punktiline edumaa meeskonnakaaslase Ogier' ees. Tiitliheitluses on tegelikult ka Hyundai sõitjad Thierry Neuville ja valitsev maailmameister Ott Tänak, kuid nemad jäävad waleslasest juba vastavalt 24 ja 28 punkti kaugusele. Meeskondade heitluses on kahe gigandi vahe seitse silma Hyundai kasuks.

«Soovisime näha ralliparemikku sel hooajal veelkord kihutamas ja saime selle. Meie vaatevinklist on seis hea, sest nii Elfynil kui ka Sebastienil on võimalus tiitel haarata ja üks tõenäoliselt tulebki maailmameistriks. See tähendab, et mõlemad saavad meeskonnalt täieliku toetuse,» sõnas Mäkinen enne Monza rallit. «Seevastu meeskondlikus heitluses on MM-tiitel veel väga lahtine, seega peame end kindlasti parimast küljest näitama.»