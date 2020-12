Tänak tõi intervjuus Eesti ajakirjanikele välja, et eesootavad olud on kindlasti huvitavad. «Kui hooaeg hakkab tavaliselt Montega, siis seekord ka tundub et lõppeb Montega. Talvised olud, esimene tutvumispäev oli pigem kuiv, teine päev on olnud suht lumine, kohati väga lumine,» ütles Tänak.

Reedel on Monzas kavas viis katset ning iga katse järel sõidavad autod hoolduspausile. Palju see võistluse kulgu muudab? «Kindlasti annab see erinevaid võimalusi. See kontseptsioon on võistlusel väga eriline ja kindlasti peab ka ennast mugavdama selle järgi, et see kõik omaks võtta. Arvan, et vähemalt reedene päev ei saa olema väga standardne, tuleb tegeleda erinevate teemadega.»