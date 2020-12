Kotsar aitas tugeva mänguga koduklubi järjekordse võiduni

Hamburg on võrreldes eelmise hooajaga kõva arengu teinud. Möödunud hooajal oldi enne Saksamaa kõrgliiga seismapanemist 20 mängust kogutud kolme võiduga kindlalt viimased. Tänavu on seis hoopis teine ja esimeses kolmes mängus on tuntud ainult võidumaitset.