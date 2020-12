Meedia: Lionel Messi ühendab jõud Neymariga ja siirdub PSGsse

Jalgpallimaailma ootavad ees huvitavad ajad, sest Lionel Messil on praeguse lepingu lõppemiseni jäänud seitse kuud. Juba jaanuarist võivad kõik klubid tema poole pöörduda ja läbirääkimisi alustada. Üheks neist on kindlasti Pariisi Saint-Germain, kelle rahakott Messi meeletu palga suudab ära katta.

Nõnda teataski jalgpalliajakirjanik Daniel Riolo Prantsusmaa raadiokanali RMC Sport eetris, et Messi liitub just PSGga. «Messi on alates 2021. aasta suvest PSG mängumees. See ei ole isegi mitte nali või jabur jutt,» lausus Riola.