Heategevuslik oksjon: soeta Adamo ja Mäkineni autogrammidega kontoritool ja toeta noorte võistlussarja

Noored roolis on Eesti Autospordi Liidu (EAL) rallikrossi komitee poolt ellu kutsutud liiklusohutust ja sõidumeisterlikkust edendav võistlussari, mis on mõeldud eeskätt noortele tüdrukutele ja poistele, kellel puudub esmane või on väike sõidukogemus autoroolis.