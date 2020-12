Tokyo olümpia võib edasilükkumise tõttu muutuda ajaloo kalleimateks mängudeks

Jaapanlased on kalkuleerinud, et olümpiamängude aasta võrra edasilükkumine läks maksma veidi vähem kui kaks miljardit dollarit. Hetkel käivad arutelud, kuidas nende kulude tasumine jaotada, sest selle eest vastutavad nii Tokyo linnavalitsus, Jaapani valitsus kui ka Rahvusvaheline Olümpiakomitee.

ROK on see juures andnud mõista, et nemad kavatsevad anda toetuseks ca 650 miljonit dollarit. Seejuures avalikustas olümpiakomitee mõned olümpiamängudega kaasnevate kulutuste suurused.