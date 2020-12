Enese teadmata keelatuid aineid kasutanud maailmameister teenis võistluskeelu

Alates möödunud aasta augustist kannab Arzamasova ajutist võistluskeeldu, kuid nüüd langetati tema kohta lõplik otsus. «Olen pidanud tippspordist eemal olema juba väga kaua. Antidopinguga on nüüd asjad ühel pool, kuid kahjuks läks otsus minu kahjuks. Peagi teatatakse minu lõplik saatus ka avalikult. Tegime kõik selleks, et enda puhtust tõestada, kuid ekspertide hinnangul polnud see piisav,» tõdes sportlane sotsiaalmeedias.

Kahe nädala pärast 33. sünnipäeva tähistav 800 meetri jooksja tarvitas enesele teadmata aineid, mis olid keelatud. «Alati pole kirjas kõikidel ainetel täpsed koostisosad. Seega arvasin, et see võiks mind päästa. Mulle selgitati, et sellest kindlasti ei piisa näitamaks teadmatut tarvitamist. Ma proovin kindlasti need toidulisandid avalikustada, et teisi sportlasi kaitsta. Mõistagi pean enne seda arutama juristidega,» lõpetas sportlane.