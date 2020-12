Ühe katsevõidu teeninud prantslane hoiab kuue kiiruskatse järel kolmandat kohta, kaotades liider Dani Sordole 12 sekundiga. «Enesekindlus ja kiirus olid olemas, kahjuks tegin siin-seal väikseid vigu, mis maksid sekundeid. Päev oli meie jaoks sündmusterohke, aga kõige olulisem on, et oleme võitluses sees,» teatas ta.

Homne päev meenutab jube rohkem traditsioonilist rallit, sest Monza ringrajalt suundutakse Alpidesse. Et viimastel päevadel on mägedes lund sadanud, meenutavad kiiruskatsete olud vägisi Monte Carlo rallit. Teoorias võiks see Ogier’le suurepäraselt sobida.