Neuville ei naase rajale, Belgia meedia süüdistab Hyundaid saamatuses

Hyundai andis täna hommikul oma sotsiaalmeedia kaudu teada, et Neuville ja tema kaardilugeja Nicolas Gilsoul jäävad laupäevasest võistluspäevast eemale, sest nii soovitakse autot probleemide eest kaitsta. Lisaks kinnitas tiim, et pühapäeval tahetakse belglased starti saata.

Lõuna-Korea autotootja võistkonna pealik Andrea Adamo sõnas hommikul, et oleks rumal riske võtta ja lasta Neuville'il mägedes startida. «Leidsime, et mootor on saanud vee tõttu rohkem kahju kui arvasime,» lisas ta.