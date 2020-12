Lappi kinnitas WRC-sarjast lahkumist

Monza rallil neljanda koha teeninud Lappi tuli üle finišijoone vastakate tunnetega. Ta näitas küll tubli tulemusega, et kuulub ikkagi rallimaailma tippu, kuid kahjuks ei ole see ilmselt piisav järgmisel aastal jätkamiseks.

«Tänan kõiki, kes on mind aastate jooksul toetanud. Aitäh!» alustas Lappi finišijoonel antud intervjuud. Reporter ütles talle lõpetuseks, et kohtume jaanuaris Monte Carlo rallil, kuid soomlane vastas: «Kardan, et mitte. Hetkel on sedasi, et ma ei naase rajale.»