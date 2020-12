Pisaratega võidelnud Adamo: sel aastal kaotasid kõik kedagi. Minulgi on sõpru, kes pole enam meiega

Kui reporter palus Adamol kirjeldada oma esmaseid tundeid, vajas itaallane vastamiseks mitmesekundilist pausi. «Keeruline on. Võib-olla on see esimene kord kahe aasta jooksul, kui ma ei suuda sinu küsimusele vastata. Tean, kui palju palju pidin vaeva nägema, et kõiki kaitsta. Sel aastal kaotasid kõik kedagi. Minulgi on sõpru, kes pole enam meiega.»