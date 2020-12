Viimastel aastatel on olümpiamängude korraldajad näinud vaeva, et tuua suurüritusele uusi spordialasid, mis on populaarsemad noorte vaatajate seas. Seetõttu kinnitas ROK, et breiktants saab olema mängude osa. Lisaks jäävad Pariisis kavasse esmakordselt Tokyos olümpiaaladena kavas olevad surfamine, rulasõit ja sportlik mägironimine.