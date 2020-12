«Red Bull Flick» finalist: sellises formaadis turniire näha on värskendav!

Levadia eLionsi kapten RSKkaarel avaldab esimese kvalifikatsiooni järgselt, et sellises formaadis turniire on värskendav näha ning see annab kohalikule «CS:GO» maastikule rohkem mitmekesisust. «Mängulaad on palju lihtsama stiiliga, kuna see põhineb suhteliselt palju individuaalsetel mänguoskustel. Kuid siiski kõige tähtsam osa, nagu ka klassikalises «CS:GO» formaadis on kommunikatsioon ja võistkonnakaaslase pealt mängimine.» RSKkaarel lisab, et see ilmselt oli ka põhjuseks, miks paljud meeskonnad, kelle mängijad olid individuaalselt paremal tasemel, langesid välja. «Tundsime, et olime vastastest alati ees, seda isegi siis, kui seis seda ei kajastanud,» jäi RSKkaarel enesekindlaks.