Jõesaar nentis, et loomulikult on mängunälg suur. «Olen paar päeva saanud Kaleviga trenni teha. Enesetunne on hea, siin on võimalus end uuesti leida. Hea, et visked kohe sisse hakkasid minema,» ütles Jõesaar mängujärgselt.