BLOGI ⟩ Artti Aigrol jäi lennumäe MMil Eesti rekordist 6 meetrit puudu

Võistlus on Aigro jaoks kindlasti oluline, sest ühe eesmärgina seadis ta tänavu Eesti rekordi enda nimele ka ametlikult kirjutamise. Ametlikult kuulub see Kaarel Nurmsalule, kes lendas 2017. aastal Planica lennumäel 213 meetrit, kuid tegelikkuses on Maarjamaa pikima õhulennu eest hoolitsenud just nimelt Aigro. Seda 2019. aasta märtsis, kui ta kandus Planica lennumäe treeninghüppel 228 meetri kaugusele. Ent, kuna tegemist oli treeninghüppena, ei saa seda Eesti rekordiks pidada.