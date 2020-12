Red Bulli vormeliäss hoiab end vormis eriskummalisel viisil

Samuti rääkis mees, et pole õige hommikusöögi inimene ja jätab selle söögikorra sootuks vahele. Ta on sedasi käitunud juba väiksest saati ning ei ole midagi soovinud muuta. «Ma naudin paastumist ja seetõttu ei söö ka hommikuti midagi. See-eest luban endale väga korraliku lõunasöögi. Pole suutnud juba varasest noorusest hommikul süüa ja see on saanud harjumuseks,» selgitas hollandlane.