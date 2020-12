TalTech lõpetas kolmemängulise kaotusteseeria

Liigatabelis hoiab Jekabpils 18 punktiga kolmandat kohta, TalTech on seitsme silmaga seitsmes. Läti klubil on peetud üheksa mängu, TalTechil seitse. Sel hooajal pole meeskonnad omavahel kohtunud.

TalTechil on Credit24 liigas käsil kolmemänguline kaotusteseeria. Jekabpils on etemas hoos, sest nemad on viimasest viiest kohtumisest võitnud kolm. Sekka on tulnud kaotused neist tabelis eespool olevatele Tartule ja Saaremaale.