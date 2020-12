TÄNA OTSEPILT ⟩ Läti tippklubi üritab peatada Selveri imelist hoogu

Selver on viimastel nädalatel olnud väga heas hoos, liigamängus saadi viimati 3:1 jagu Pärnu Võrkpalliklubist, karikavõistlustel lülitati poolfinaalis konkurentsist Saaremaa Võrkpalliklubi. Tõsi, Jekabpilsi näol pole tegemist lihtsa vastasega, sest nad on tabelis vastavalt Saaremaa ja Tartu järel kolmandad. Selver on kuues.