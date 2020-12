FIA president ja endine Ferrari vormelimeeskonna pealik Todt on olnud sisuliselt ainus, kes aastate jooksul rääkinud avalikult legendaarse Michael Schumacheri tervisest. Ta on avaldanud, et käib 51-aastasel Schumacheril tihti külas ning veedab temaga koos aega televiisorit vaadates.