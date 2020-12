Argentina jalgpallitähe kõrval mängimine võiks tunduda üsna lihtne, sest Messi on väga meeskondlik mängumees. Ta teeb küll palju ise skoori, kuid samas leiab ka kõrval kaaslasi. Mitmed praegused tähed on Messi kõrval ka särama löönud, kuid argentinlase kohalolek ei mõju kõigile just positiivselt.