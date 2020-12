TÄNA OTSEPILT ⟩ Heas hoos Selver ihkab revanši ja võiduseeriat pikendada

Enne mängu

Eelmisel nädalal kohtusid mõlemad Jekabpilsi Lušiga ning teenisid 3:0 võidud. Omavahel oldi liigamängus vastamisi septembris, TalTech võitis 3:1.

Pärast keerulist hooaja algust on Selver leidnud väga hea hoo, järjest on võidetud viis kohtumist. Liigamängus tunti viimati kaotusevalu 1. oktoobril, mil jäädi alla Saaremaale. Lisaks on tagatud koht 22. detsembril toimuva Aadu Luukase karikavõistluste finaalis.

Selveri peatreener Rainer Vassiljev keskendub oma esitusele. «Oma sooritust on vaja, kui see on korras, on kõik muu ka oluliselt lihtsam. TalTech on sel hooajal teinud tugevate tiimide vastu väga korralikke esitusi, kasvõi viimane mäng Jekabpilsi vastu. Neis on omajagu sisu,» ütles ta volley.ee-le.

Kuigi Selver valmistub juba ka järgmisel nädalal toimuvaks karikafinaaliks, on ka tänane mäng oluline. «Ka see mäng on väga tähtis, oleme valvsad ja loodan meeskonnalt korralikku sooritust,» rääkis juhendaja.

TalTechi peatreener Janis Sirelpuu teab, et vastane on heas hoos, ent loodab seda siiski pidurdada. «Selver on hetkel tõesti laineharjal ja pärast meie viimast omavahelist kohtumist kindlasti paremaks läinud. Seega meie esimese ringi võitu liht korrata pole. Aga meie vormil pole samuti viga,» märkis pealik.

«Selver on hea serviga võistkond. Palju sõltub sellest, kuidas suudame võrreldes vastasega esineda oma servil ja vastuvõtul. Kui seal kord majas hoida, siis on nendega võimalik mängida küll. Tahaks karikafinaali eel Selveri enesekindlust veidi kahandada,» lisas Sirelpuu.