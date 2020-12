Täna otsepilt ⟩ Neli mängu järjest sugeda saanud Saaremaal on võimalik pühadele vastu minna võidukalt

See, et saarlased on kaotanud praeguseks neli mängu järjest, on fakt, kuid siinkohal on tähtis vaadata ka konteksti. Kolm kohtumist peeti Selveriga, kel oligi võrreldes aasta algusega kõvasti arengupotentsiaali, eurosarja kaotust Ukraina klubile Horodoki ei saa samamoodi pidada täielikuks krahhist. Aga fakt jääb: sellist kaotusteseeriat pole Saaremaal varem olnud.