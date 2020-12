Venemaa julgeolekuteenistuse (FSB) ametnikud kinnitasid juunis portaalile Tass, et Vasilenko on osaline suuremas riikideüleses spionaažis. «FSB inimesed, koostöös Venemaa korrakaitsjatega, on kindlaks teinud, et Ukraina kodakondne Vasili Vasilenko on osaline spionaažis. Ta on peetud kinni ning hoitakse hetkel Moskvas asuvas kinnipidamisasutuses,» kulges suvine ametlik teade.